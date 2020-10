Svakare krone gir dyrare kampflyprosjekt

innenriks

Ein oppdatert analyse anslår at prosjektet vil koste 98,8 milliardar kroner. Det er 9 milliardar meir enn ei tidlegare utrekning, ifølgje Forsvarets Forum. Auken kjem av at den norske krona er svekt, heiter det i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Den auka kostnaden blir delvis vegen opp av lågare prisar på fly, reservedelar og logistikkutstyr. F35-fly levert i 2021 var opphavleg venta å koste 86,2 millionar dollar, men no er den kontraktfeste prisen 80,5 millionar. Med dagen kronekurs gir det ei innsparing på 52 millionar kroner per fly.

(©NPK)