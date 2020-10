Statsbudsjettet avdekkjer stort klimagap

innenriks

Noreg har sett seg som mål å kutte klimautsleppa med 50–55 prosent frå 1990-nivå innan 2030.

Men nye framskrivingar i forslaget til statsbudsjett for 2021 viser at utsleppa berre ligg an til å gå ned med 20,8 prosent dersom politikken som vert ført i dag blir vidareført.

I absolutte tal vil det då vere snakk om ein reduksjon frå 51,5 millionar tonn klimagassar i 1990 til 40,8 millionar tonn i 2030.

Først i 2050 vil utsleppa vere halverte, ifølgje dei nye utrekningane.

– Det viser kor langt bak skjema vi er, seier den finanspolitiske talspersonen i SV, Kari Kaski.

To val

Framskrivingane betyr at Noreg har to val. Anten kan klimapolitikken strammast kraftig inn, slik at målet likevel blir nådd ved hjelp av utsleppskutt nasjonalt. Eller så kan Noreg ta i bruk såkalla fleksible mekanismar for å gjere opp for seg.

Det kan til dømes vere kjøp av klimakvotar frå utlandet eller frådrag i utsleppsrekneskapen for CO2 som blir bunden i skog og landsareal.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) står fast på at målet skal nåast.

– Framskrivingane er ei vurdering av kvar vi kjem dersom politikken i dag består dei neste ti åra, men vi strammar inn politikken og legg fram ein klimaplan seinare i år, seier han.

Har tetta gapet

I budsjettforslaget blir det understreka at framskrivingane ikkje er ei skildring av målet til regjeringa. Dei inkluderer ikkje effektar av framtidig ny politikk og nye verkemiddel.

Samtidig har gapet krympa betydeleg jamfør tidlegare anslag. I førre framskriving vart utsleppa i 2030 berekna til 45 millionar tonn, det vil seie 4,2 millionar tonn høgare enn det regjeringa no ser for seg.

– Det framskrivingane viser, er at vi er nærare enn nokon gong ved å nå det målet, seier Rotevatn.

– No har utsleppa gått ned fire år på rad, og dei skal halde fram med å gå ned, men endå raskare fram mot 2030.

«Kolmørkt»

MDG-leiar Une Bastholm er ikkje overtydd. Ho reagerer kraftig på at klimaplanen for 2030 enno ikkje er på plass.

– Det er veldig dystert. Kolmørkt, eigentleg, seier Bastholm til NTB.

– Vi veit kva tiltak som monnar. Vi veit at det er to store sektorar som Noreg er nøydde til å gjere noko med. Det er olje og gass, og det er transport.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre etterlyser tydelegare satsingar.

– Deira eigne framskrivingar viser at vi ligg langt etter å vere på kurs mot halvering innan 2030. For kvart år den avstanden er stor, blir jobben vanskelegare, seier han.

Uvisse om langsiktig mål

I 2050 blir det venta at utsleppa av klimagassar vil vere om lag halvparten så store som i dag, ifølgje dei nye framskrivingane. Men tala er uvisse, og uvissa aukar jo lenger fram i tid framskrivingane spring, blir det påpeika.

Noregs mål er å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. I regjeringsplattforma frå Granavolden er det lagt opp til at det skal bety eit utsleppskutt på 90–95 prosent.

For 2020 blir det anslått eit utsleppsnivå på 49,4 millionar tonn. Det vil bety at klimamålet for 2020 ikkje blir nådd. Skal dette nåast, kan utsleppa nemleg ikkje overstige 48,6 millionar tonn.

Det er venta at utsleppa vil auke noko i 2021 etter kvart som koronatiltak blir fasa ut og aktiviteten aukar.

