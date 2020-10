Statsbudsjettet: Ap går imot kuttet for sjøfolk

innenriks

– Regjeringas kutt til norske sjøfolk er eit slag mot norsk maritim næring som i dag opplever krise. Det vil føre til at fleire folk går ut av arbeid, seier Ap-leiaren.

– Vi mistar verdifull kompetanse som norske sjøfolk har, og det treng vi for framtida.

I budsjettforslaget er tilskotsordninga for sysselsetjing av sjøfolk, ofte kalla nettolønnsordninga, redusert med 12,5 prosent, frå nesten 2,2 milliardar kroner til 1,9 milliardar. Ordninga er eit verkemiddel for å verne norsk maritim kompetanse og sikre sjøfolk på norskregistrerte skip konkurransedyktige vilkår.

Den kompenserer delvis for kostnadsulempa ved å sysselsetje arbeidstakarar frå Noreg og dei andre EØS-landa.

Vernar ordninga

Støre meiner at regjeringa med kuttet opnar for at norske sjøfolk vil bli erstatta av sjøfolk frå utlandet med dårlegare lønnsvilkår.

– Det verkar som om regjeringa nærast planlegg for at norsk maritim næring skal reduserast, og at talet på tilsette skal ned. Så dette er eit kutt. Og det kjem vi til å gå imot. Det er ei ordning vi vil verne i det alternative budsjettet vårt, seier Støre.

I 2019 var det rundt 20.600 norske sjøfolk, og talet har halde seg nokolunde stabilt dei siste åra. Nesten 12.000 av desse er omfatta av tilskotsordninga.

Formuesskatt

Ap-leiaren peikar på kuttet regjeringa har foreslått i formuesskatten på 1,3 milliardar som ei av årsakene til kutta som rammar sjøfolk.

– Den borgarlege regjeringa kuttar på ei lang rekkje område fordi dei har prioriteringar som krev pengar, som til dømes kutt i formuesskatten. Det er 1,3 milliardar som må komme frå ein annan stad og dukkar opp her, i auka eigendelar for folk som blir sjuke og dyrare barnehageplassar, seier Støre.

Tilskotsordninga for sysselsetjing av sjøfolk utgjer 11 prosent av den ordinære foreslåtte utgiftsramma til Nærings- og fiskeridepartementet i 2021. Den største posten er innovasjon (21 prosent).

(©NPK)