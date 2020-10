Riksrevisjonen skal granske e-helseprosjekt

innenriks

Det stadfestar dei på nettsidene sine. Arbeidet inkluderer mellom anna journalsystemet Akson, stadfestar pressekontakt Siri Bentserud Wingerei overfor Aftenposten.

Undersøkinga skal mellom anna sjå på kva for strategiske avgjerder som er tekne undervegs i arbeidet, korleis Direktoratet for e-helse bidreg for å nå målet og korleis Helse- og omsorgsdepartementet tek vare på ansvaret sitt.

Akson, som innan 2030 skal digitalisere helsejournalar, har skapt mykje bråk den siste tida. Fleire aktørar og fagfolk har ytra skepsis til planane fordi det er for stort, risikofylt og urealistisk, medan andre meiner det er viktig å få det på plass, skriv Aftenposten.

Til no har 185 av 291 kommunar signaliserte at dei vil støtte arbeidet vidare.

Det har dessutan vore bråk rundt bruken av konsulentar i prosjektet. Måndag kom nyheita om at advokatfirmaet Kluge AS i ein rapport har konkludert med at konsulentane frå selskapet PwC som er leigde inn i samband med prosjektet, ikkje er inhabile.

Riksrevisjonens arbeid vil truleg vere klart i april 2021.

