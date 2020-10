Pensjonistforbundet: Puslete budsjett for pensjonistane

innenriks

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet saknar gode, spesifikke tiltak for alderspensjonistane i forslaget til statsbudsjett. Han påpeikar at tiltak som vart lova under koronaen til besøksvenner, tiltak mot isolasjon og anna, er krympa frå 400 millionar til ein post på 60 millionar til arbeid mot einsemd blant eldre.

– Vi skulle gjerne hatt meir på plass. No set vi vår lit til at ein brei opposisjon set eit fotavtrykk på budsjettet for pensjonistane, seier han til NTB.

Han etterlyser mellom anna tiltak for digitalisering.

– Vi har trass alt 200.000 heilanaloge eldre. Skal dei over på nettbrett og smarttelefon, må det eit storstilt opplæringsløft til. Den politiske konsensusen i Noreg er at ein skal bu heime så lenge som råd, og då må ein ikkje berre kunne teknologien som skal til, men òg ha lyst til å bruke han, seier generalsekretæren.

Forbrukarøkonom Derya Incedursun i Nordea seier at det er lite for pensjonistane i budsjettet i år, også justert for prisstiginga.

– Dei har òg vorte nedprioriterte og har ikkje halde tritt med lønnsvekst og prisstigning dei siste åra, og generelt ser eg ikkje at det er særlege tiltak her som gjer at dei blir betre stilte etter dette.

(©NPK)