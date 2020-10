Opposisjonen rasar, men Solberg forsvarer skattekutt

innenriks

– Dersom du no ser på korleis situasjonen i norsk næringsliv er, så er det mange bedrifter som slit, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho understrekar at desse bedriftene ikkje skal måtte ta ut utbytte for å betale formuesskatt til eigarane sine.

– Det er viktig å byggje opp konkurransekrafta for norske bedrifter framover. Då må ein ha pengar igjen i bedriftene for å kunne investere sjølv og utvikle seg betre som bedrifter, seier statsministeren.

Den auka utgifta neste år på 1,37 milliardar kjem som følgje av at regjeringa går inn for å auke verdsetjingsrabatten for aksjar og driftsmidlar frå 35 til 45 prosent neste år.

Total prislapp: 2,6 milliardar

Medan Solberg meiner kuttet er naudsynt for å skape fleire jobbar, er det fordelingseffekten av redusert formuesskatt som bekymrar opposisjonen.

Reduksjonen på onsdag kjem få dagar etter at regjeringa fekk endå meir dokumentasjon på at kutt i formuesskatt ikkje verkar, ifølgje SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Ho viser til at kuttet til regjeringa i formuesskatten i vår og no i haust totalt utgjer 2,6 milliardar i 2021.

– Snart betaler ikkje dei aller, aller superrikaste i Noreg skatt, medan folk flest blir hardt ramma av den krisa vi står oppe i. Det er ikkje rettvist, og det fører til at forskjellane i Noreg aukar, seier Kaski til NTB.

– Skatteskandale

Også leiaren i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, meiner finansminister Jan Tore Sanner (H) prioriterer skattekutt til dei rikaste framfor å få unge inn i jobb.

– Sjølv i krisetid prioriterer regjeringa å gi gåvepakkar til dei rikaste framfor å få folk i jobb, hindre velferdskutt i kommunane og å betre situasjonen for vanlege folk. Dette er ikkje mindre enn ein skatteskandale, seier han.

– Noreg er eit dugnadssamfunn. Sanner held seg med ord om tillit og små forskjellar. Men det blir holt når dei spissar budsjettet på ein måte som aukar forskjellane, seier han til NTB.

Regjeringa fører ein forskjellspolitikk til å bli kvalm av, meiner Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Regjeringa kuttar formuesskatt i milliardklassen når dei aukar rabatten på aksjar og driftsmidlar frå 35 til 45 prosent, seier han.

– Norsk eigarskap

Medan Framstegspartiet i budsjettforhandlingane har varsla kamp på område som bistand, kvoteflyktningar og bompengar, vil redusert formuesskatt venteleg skli greitt gjennom.

Statsministeren viser til at formuesskatten er ei særskild ulempe for norske eigarar.

– Eg meiner at vi i krisetider tydeleg ser at nasjonal eigarskap på nokre område har ein eigenverdi – private eigarar som er norske og bur og lever i lokalsamfunnet sitt, seier Solberg.

Ho lèt seg heller ikkje stresse av at det i ein fersk rapport vart slått fast at «auka formuesskatt for majoritetseigarar i nært eigde, små og mellomstore verksemder i snitt bidreg til å auke sysselsetjinga i den verksemda dei eig.»

– Eg lyttar til alle dei som faktisk representerer Bedrifts-Noreg, og som seier tydeleg at det er kutt i formuesskatt på arbeidande kapital som kanskje er den aller viktigaste prioriteringa dei har. Det er frå bondeorganisasjonar til høgteknologiske verksemder.

(©NPK)