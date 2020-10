Nytt flyselskap ber om 1,5 milliardar kroner i statleg oppstartshjelp

innenriks

Det skriv E24 som har fått tilgang til søknadsbrevet som Braathen har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Av brevet kjem fram det at Braathen ber om inntil 500 millionar kroner i hybridkapital og inntil éin milliard kroner i statlege lånegarantiar.

I brevet skriv Braathen at det i forretningsplanen blir lagt opp til at kapitalinnskotet til staten «vil bli tilbakebetalt innan fem år», men at det blir opna for at staten kan konvertere hybridkapitalen til aksjar.

Han hevdar vidare at når det nye flyselskapet er i drift og koronapandemien er over, så «vil staten dermed ha fått tilbake sine kapitalutlegg».

Tysdag kom nyheita om at eit nytt, norsk flyselskap har som mål å starte opp i 2021. Teamet bak selskapet har lang erfaring frå norsk luftfart og skal leiast av Braathen.

Det nye flyselskapet planlegg å starte opp med fem fly og ha første fly i lufta første halvår neste år. Planen er å ha nærare 400 tilsette innan 2022.

(©NPK)