NHO: – Eit godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling

innenriks

– I dag har regjeringa lagt fram eit godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikkje ein fasit for 2021. Eg er heilt sikker på at styresmaktene tek høgd for at det trengst ytterlegare krisetiltak for næringslivet også i 2021, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO i ei pressemelding.

Han viser til at vi no står midt i den verste økonomiske krisa på fleire tiår.

– Med den historiske satsinga på karbonfangst- og lagring, kutta i skatt på arbeidande kapital, og forskings- og kompetanseløft kan bedriftene bidra til jobbskaping og klimaomstilling, seier Almlid.

Han er òg klar på at det framleis er store utfordringar i reiseliv, luftfart og fleire andre næringar, og seier at ein del ordrebaserte næringar har det verste framfor seg.

– Vi må mellom anna få på plass tiltak for desse ordrebaserte næringane, og vi må gjere meir for å hindre handelslekkasje til Sverige.

