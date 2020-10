Milliardoverskridingar i Nordsjøen og Barentshavet

innenriks

Dei største overskridingane kjem på tre Equinor-prosjekt: Njord Future, Martin Linge og Johan Castberg. Njord-prosjektet aukar kostnadene med 3,99 milliardar kroner frå i fjor til 24,7 milliardar. Det er 53 prosent meir enn det opphavlege overslaget frå 2017.

Martin Linge har vorte dobbelt så dyrt som då utbyggingsplanen vart godkjend i 2012. No seier overslaga at prosjektet kjem på 29,7 milliardar kroner, 3,56 milliardar meir enn for eit år sidan. For Johan Castberg er auken på 3,36 milliardar til 53,4 milliardar.

Kronekurs og pandemi

Equinor seier hovudårsaka til at kostnadene aukar, er covid-19 og ei svakare krone. Saman med auka arbeidsomfang fører det òg til utsett oppstart på dei tre prosjekta.

– 2020 har vore eit svært krevjande år også for industrien vår. Saman med leverandørane våre har vi jobba hardt for å redusere konsekvensane av covid-19. Tryggleik og smitteverntiltak kjem alltid først, seier Geir Tungesvik i ei pressemelding. Han er fungerande konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring i Equinor.

– Situasjonen er framleis uføreseieleg, og vi kan ikkje sjå bort frå at covid-19 kan få vidare konsekvensar for framdrift og kostnader i prosjekta våre, legg han til

To blir billegare

Også Yme-prosjektet til Repsol og Okea går på ein ny smell. Kostnadene aukar med 1,68 milliardar til 11,1 milliardar kroner.

Til saman aukar dei kostnadsoverslaga for prosjekt under utbygging på norsk sokkel med vel 13 milliardar til 302 milliardar kroner. To prosjekt trekkjer til og med summen ned. Duva og utvidinga av Snorre-feltet ligg til saman an til å bli rundt ein milliard billegare enn dei førre estimata.

