LO: – Eit budsjett som vil auke forskjellane

innenriks

Gabrielsen peikar på at pandemien har ramma befolkninga skeivt og at dei med lågast lønn og uviss jobb er hardast ramma. Han meiner at i staden for å rette opp i dette, prioriterer regjeringa dei aller rikaste.

– Det er eit slag i ansiktet til dei 200 000 permitterte og arbeidsledige som no betaler den tøffaste prisen for krisa, seier han.

LO-leiaren meiner at det no ikkje er tid for politiske markeringar som lettar i formuesskatten, heller ikkje på såkalla arbeidande kapital. Han meiner at auka aksjerabatt ikkje gir meir investeringar, og at lettar for bedriftseigarar ikkje betyr auka, men redusert sysselsetjing.

Vidare viser han til at arbeidsledige og permitterte får kutt i dagpengane frå nyttår, samtidig som ingen av dei som går på dagpengar, får opptint feriepengar til neste år.

(©NPK)