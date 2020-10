Kraftig auke i støtta til domstolar og påtalemakt

innenriks

Regjeringa auka løyvingane til domstolane og påtalemakta for å auke kapasiteten i samband med virusutbrotet.

No foreslår regjeringa at løyvingsauken til stillingar blir gjord varig, og foreslår 130 millionar kroner som ei varig auka støtte. Regjeringa foreslår 20 millionar kroner til fleire statsadvokatar i Den høgare påtalemakta, 39 millionar til fleire påtalejuristar i politiet og 71 millionar til fleire dømmande stillingar i domstolane.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) seier at pengane gjer at rettsvesenet kan avvikle saker raskare, og at det vil styrkje domstolane og påtalemakta, og korte ned saksbehandlingstida for straffesaker.

(©NPK)