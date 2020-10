Kraftig auke i støtta til domstolane

innenriks

Regjeringa auka løyvingane til domstolane og påtalemakta for å auke kapasiteten i samband med virusutbrotet.

No foreslår regjeringa at løyvingsauken til stillingar blir gjord varig, og løyver 130 millionar kroner. Av dette blir foreslått 20 millionar kroner til fleire statsadvokatar i Den høgare påtalemakta, 39 millionar til fleire påtalejuristar i politiet og 71 millionar til fleire dommarstillingar.

– Rundt 30 fleire påtalejuristar, 10 årsverk hos statsadvokatane og 40 dommarar vil sikre at offer for kriminalitet får behandla saka si raskare i domstolane. Vi veit at lang ventetid kan vere ein ekstrabelastning, og det vil vi unngå, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Grunn til å vere nøgde

Regjeringa går òg inn for å styrkje domstolane gjennom digitalisering, og foreslår 42,6 millionar kroner til dette arbeidet.

– Endeleg kan vi få eit budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstolar, og auke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker. Vi har grunn til å vere svært godt nøgde, seier Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen til NTB.

Han seier han er mest nøgd med budsjettauken på 71 millionar kroner som vart gitt for å handtere koronasituasjonen, og at regjeringa meiner dette skal bli ein varig auke.

– Det gir eit skikkeleg bidrag til å få ned saksbehandlingstida.

Digitale domstolar

Prosjektet «Digitale domstoler», som skal sørgje for at alle domstolar blir digitale, har så langt berre teke for seg straffesaker og sivilsaker i Høgsterett, Lagmannsretten og dei største tingrettane.

No får domstolane 42,6 millionar kroner for å gjere domstolane meir digitale i 2021 – som er det første året i ei fireårig satsing.

– Dette har vore noko som vi har fremja for regjeringa og Stortinget i fleire omgangar. No kjem det på plass. Det betyr at alle domstolane vil bli inkluderte i digitale domstolar og den moderniseringa som dette inneber, seier Urke.

I behandlinga av revidert nasjonalbudsjett for 2020 vedtok Stortinget å løyve 35 millionar kroner til digitalt utstyr som videokonferanseutstyr.

Frå 2014 til 2020 har det vorte løyvd 400 millionar kroner til IKT- prosjekt.

