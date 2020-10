Konstituert skattedirektør vil bli ytingsdirektør i Nav

innenriks

Førre veke gjekk fristen for å søkje på jobben som ytingsdirektør i Nav ut.

Blant søkjarane er konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli, som har fungert som skattedirektør sidan Hans Christian Holte gjekk frå stillinga for å overta som arbeids- og velferdsdirektør etter Sigrun Vågeng i august, skriv Velferd.

Blant dei 24 søkjarane til stillinga som ytingsdirektør i Nav er det 13 kvinner, medan 11 er menn.

Jobben som ytingsdirektør i Nav vart ledig etter at Kjersti Monland i byrjinga av desember i fjor kunngjorde at ho trekte seg frå stillinga si fem veker etter at trygdeskandalen vart kjend.

Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet har sidan då vore konstituert som ny, mellombels ytingsdirektør, men Lien er ikkje blant dei 24 søkjarane til stillinga.

