Kongehuset får 88 millionar til tryggingsarbeid

innenriks

Både kongeparet og kronprinsparet får ein «lønsauke» på 3,5 prosent til neste år og får ein samla apanasje på snautt 24 millionar kroner.

Det som trekkjer kostnadene opp for kongehuset neste år, er sikring av eigedommane. Bortsett frå for eit logistikkbygg ved Slottet, er det hoffet som har byggherreansvaret for sikringsprosjektet. Dette bidreg til at posten for «særskilde prosjekt ved Det kongelege hoffet» blir auka frå 50 millionar kroner i år til 87,9 millionar neste år.

Prosjektet har ei samla ramme på drygt 608 millionar kroner og skal ferdigstillast neste år.

Når alle utgiftene til hoffet blir tekne med, er det sett av litt i overkant av 335 millionar kroner til kongehuset i forslaget til statsbudsjettet for neste år.

