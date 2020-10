KS krev at regjeringa kompenserer for høgare lønns- og prisvekst enn venta

innenriks

Ifølgje PWC er talet 2,4 milliardar kroner for høgt, og KS krev no at regjeringa kompenserer for dette, skriv Klassekampen.

Styreleiar Bjørn Arild Gram i KS seier at dei allereie i mai reagerte på talet til regjeringa. Nettopp derfor bestilte KS ein eigen rapport.

– Det er innsparingar i at lønns- og prisveksten er lågare enn venta. Det er vi samde om. Men vi må bruke utrekningar som er mogleg å realisere. Vi har heile tida hatt som føresetnad at alt må kompensere, seier han til avisa.

I mai justerte regjeringa den venta lønns- og prisveksten til høvesvis 1,5 og 1 prosent. Seks månader seinare er talet på rundt 1,7 og 1,4 prosent.

– Ingen kjenner dei endelege tala enno, men om det ikkje blir kompenserte for dette, er det så store tal at det har store konsekvensar for tenestene kommunesektoren skal levere, seier Gram.

