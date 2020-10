FHI: Auke i smittetilfelle i seks fylke sist veke

innenriks

Auken var i Møre og Romsdal, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark og Nordland fylke, medan dei fem fylka Oslo, Viken, Vestland, Rogaland og Agder melde om færre tilfelle enn i veke 39, skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin for veke 40.

Oslo, Vestland og Rogaland hadde det høgaste talet smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, med høvesvis 90,7, 34,6 og 24,2.

Oslo står òg for rundt 40 prosent av dei melde tilfella i same tidsperiode, ifølgje rapporten.

− Folkehelseinstituttet følgjer opp dei auka smittetala i Oslo. Situasjonen der har vore stabil over dei siste to vekene. Det er for tidleg å konkludere noko om effekten av tiltaka i Oslo, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Lågare R-tal

Førre veke vart FHI informert om 22 utbrot og hendingar som har vorte følgde opp. Utbrota har vore knytte til arbeidsstad, private arrangement, serveringsstader, skular, barnehagar og ulike helsetenester.

Basert på matematiske modellar estimerer FHI no at det såkalla R-talet etter september 2020 til å vere 1,0. Det er noko lågare enn i førre vekerapport, der R-talet vart berekna til 1,1.

I vekerapporten skriv FHI at reproduksjonstalet viser at epidemien nasjonalt er i ein stabil, kanskje svakt aukande fase. Sannsynet for at R-talet er høgare enn 1 er 46 prosent, og talet på innlagde pasientar blir venta å auke svakt dei kommande vekene.

FHI presiserer i rapporten at det er knytt ein del uvisse til ein slik framskriving.

Nedgang i talet på koronatestar

Totalt vart det meldt 782 smittetilfelle i veke 40 mot 786 smittetilfelle i veke 39, som i snitt utgjer 29,4 smitta per 100.000 innbyggjarar for dei to siste vekene.

Det har vore ein nedgang i talet på koronatestar førre veke samanlikna med veka før. Men det blir likevel testa langt fleire enn i vår, og ein del personar har no testa seg fleire gonger.

− Den utstrekte testinga og smittesporinga gjer at vi oppdagar fleire tilfelle med eit mildt forløp. Smitten dei siste vekene har primært vore hos yngre personar med låg risiko for alvorleg forløp. Overvakingsdata viser ein låg førekomst av alvorlege utfall, seier Vold.

