Elbileigarar må betale ny avgift – NAF og MDG reagerer

Det blir innført ei trafikkforsikringsavgift for elbilar etter same sats som for motorsyklar, kravet til elektrisk rekkjevidd for ladbare hybridbilar blir auka frå 50 til 75 kilometer dersom ein vil oppnå frådrag i eingongsavgifta, og Co₂-komponenten av eingongsavgifta aukar. Men dei fleste skattefordelane for elbil held fram som i dag, skriv Samferdselsdepartementet.

Elbilar har i fleire år vore friteke for trafikkforsikringsavgifta, som før vart kalla vegavgift og som for fossilbilar under 7.500 kilo ligg på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbilar skal betale, ligg på 2.062 kroner i året. Det meiner NAF er eit dårleg teikn.

– Vi ser at mange parti foreslår å auke avgiftene på bil i åra framover. Vi er redde for at det vi ser frå regjeringa no er starten på ei større avgiftsbølgje på bil. Det åtvarar vi mot, seier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Bastholm reagerer

Også partileiar Une Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne åtvarar mot innføringa av trafikkforsikringsavgift for elbilar.

– Dette er alvorleg for norsk klimapolitikk. Regjeringa held bensinprisen nede, samtidig som alle som eig elbil, må betale 2000 kroner ekstra i året. Dei gjer det altså meir attraktivt å eige bensinbil og mindre attraktivt å eige elbil, seier ho.

Ho ville heller auka trafikkforsikringsavgifta for bensin- og dieselbilar for å sikre at konkurransefortrinnet til elbilar vart vareteke.

Bilimportørane er positive

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er derimot meir positivt innstilt til endringane.

– Aukane på eingongsavgifta er sjølvsagt ikkje noko som stod på ønskelista vår, men vi opplever dei som relativt udramatiske og i tråd med teknologiutviklinga, seier direktør Erik Andresen i BIL.

Han meiner vidareføringa av dei fleste elbilfordelane vil bidra til at vegtrafikken held fram med å bli meir klimavennleg.

– Eg er svært tilfreds med at elbilfordelane i all hovudsak blir vidareførte i 2021. Over halvparten av alle nye bilar som blir selde er no nullutslepp, og tendensen er aukande. Elbilfordelane blir svært viktige også i åra framover for at Noreg skal no sine klimamål, seier Andresen.

