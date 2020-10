Dette betyr statsbudsjettet for økonomien din

innenriks

I regjeringsforslaget til statsbudsjett blir det opp lagt til kutt i inntektsskatten, men det er dei som tener mest, som får dei største kutta.

Folk med ei inntekt på 300.000-400.000 kroner i året, får eit skattekutt på 300 kroner, medan folk med ei inntekt på 500.000-600.000 får eit kutt på 500 kroner.

Tener du over 1 million kroner i året, får du i snitt eit skattekutt på 3.400 kroner neste år, ifølgje budsjettforslaget.

Barnetrygd og elbilavgift

Barnefamiliar nyt godt av ein auke i barnetrygda på 300 kroner i månaden for barn opptil seks år. Årleg blir dette 3.600 kroner meir å rutte med for dei som har barn i denne aldersgruppa.

Dei som eig elbil, vil frå neste år måtte betale årsavgift, noko dei tidlegare har sloppe. Satsen blir den samen som for motorsyklar, 5,65 kroner per døgn, altså dryge 2.000 kroner i året.

Dei som køyrer bensinbil, vil merke ein auke i CO2-avgifta. Den blir auka frå 1,26 kroner literen til 1,37 kroner literen. Men for å kompensere for dette, blir vegbruksavgifta auka, som også blir betalt per liter bensin, med mindre enn prisstiginga. Dette bruker regjeringa 170 millionar kroner på i budsjettet for neste år.

BSU og lettbrus

I statsbudsjettet foreslår regjeringa òg å stramme inn på ordninga for Boligsparing for unge (BSU). Folk som allereie eig bustad, skal ikkje lenger skal få skattefrådrag når dei sparer gjennom BSU. Til gjengjeld blir det maksimale årlege sparebeløpet auka frå 25.000 kroner til 27.500 kroner. Regjeringa sparer årleg 460 millionar kroner på grepet.

Budsjettet inneheld òg ei gladnyheit til lettbrusdrikkarar: Regjeringa foreslår eit kutt på 30 prosent i avgiftene på lettbrus.

– For dei som har eit høgt forbruk, vil dei jo spare noko. 1,5 liter lettbrus kostar rundt 32 kroner i daglegvarebutikk i dag og vil bli 2–3 kroner billegare, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Andre endringar:

* Dersom du har ein gåvmild arbeidsgivar, vil òg eit anna skattegrep i budsjettet vere bra for deg: Regjeringa foreslår nemleg å auke beløpsgrensa for skattefrie gåver frå arbeidsgivar frå 2.000 kroner til 5.000 kroner. I tillegg blir influensavaksinar som blir betalte av arbeidsgivar, skattefrie.

* Frikortgrensa, altså kor mykje du kan tene utan å skatte, blir auka frå 55.000 til 60.000 kroner.

* Dersom du nyttar deg av alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, kan dette bli dyrare. Regjeringa vil nemleg fjerne momsfritaket for desse behandlingane, med mindre dei har medisinske grunnar og blir finansierte av det offentlege.

* Flypassasjeravgifta, som vart mellombels fjerna på grunn av korona i år, blir igjen innført neste år. Den blir auka for å matche prisstiginga, frå 76,5 kroner til 79 kroner for reiser innan Europa og frå 204 til 211 kroner per passasjer for reiser ut av Europa.

* Formuesverdien av hytter og fritidsbustader blir justert opp med 20 prosent. Det får innverknad for dei som allereie betaler formuesskatt, eller dei som er på grensa til å gjere det.

* Dei som sit på dyre primærbustader kan òg få eit hopp i skatten. Det blir foreslått at likningsverdien blir auka for bustader som er verd over 15 millionar kroner.

* Samtidig blir den maksimale eigedomsskattesatsen redusert for bustad og fritidseigedom frå 5 til 4 promille.

* Dersom du får kjøpe aksjar hos selskapet du jobbar i til underpris, blir den skattefrie fordelen auka for dette frå 5.000 til 7.500 kroner, men satsen blir òg auka frå 20 til 25 prosent.

* Regjeringa vil samle frikortordninga for helsetenester, som set eit tak på kor mykje ein må betale sjølv for helsetenester. I staden for to typar frikort som i dag, blir dei slått saman til eit felles eigendelstak på 3.183 kroner. 188.000 brukarar som i dag når eigendelstaket på begge frikorta, vil spare 1.453 kroner i året, medan drygt 1 million nordmenn vil få høgare utgifter. Auken vil bli på inntil 723 kroner i året.

* Ordninga med redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga (SFO) blir òg utvida til å gjelde 3. og 4. trinn frå 2021. Ordninga gjeld allereie for 1. og 2. trinn og sikrar at ingen familiar skal bruke meir enn 6 prosent av inntekta på ein SFO-plass.

* Det blir sett av 120 millionar kroner til eit prøveprosjekt med ei nasjonal fritidskortordning, der barn og unge får tilskot til fritidsaktivitetar.

*Avgiftene på tobakk, alkohol og sukkertøy blir alle auka med 3,4-3,5 prosent, altså om lag det same som den generelle prisstiginga er berekna til.

