Bransjen: puslete kutt for alkoholfrie drikkevarer

innenriks

Avgiftsreduksjonen gjeld drikkevarer som anten har lågt sukkerinnhald, eller berre er tilsette kunstig søtstoff. Endringa kan bidra til lågare sukkerinnhald i produkta, ifølgje regjeringa.

Drikkevarene med høgast sukkerinnhald får uendra avgift. Produkt som berre inneheld naturleg sukker, vil framleis vere fritekne for avgift.

– Ei differensiert avgift vil oppmuntre bransjen til å redusere sukkerinnhaldet i produkta. Dette kan bidra til redusert sukkerinntak, særleg blant barn og unge, som i dag har eit høgare inntak av sukker enn det som er anbefalt, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For liten reduksjon

Forslaget blir fremja no, medan endringa blir sett i verk 1. juli neste år.

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke meiner at reduksjonen er for liten til å påverke grensehandelen.

– For norske mat- og drikkeprodusentar er det avgjerande at det samla avgiftstrykket blir redusert ytterlegare i budsjettet for 2021, seier han.

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel meiner eit avgiftskutt til svensk nivå for typiske grensehandelsvarer ville ha sytt for at dei gode verknadene for norske arbeidsplassar av stengde grenser fekk halde fram.

– No kan vi framleis ikkje vere trygge på at denne handelen over grensa ikkje aukar til same nivå som før koronakrisa, når grensa opnar igjen ein gong i 2021, seier Kaltenborn.

Ho har stor forståing for at mange nordmenn dreg til Sverige for å handle, når prisforskjellane på typiske grensehandelsvarer er så store som dei er.

– Det er ikkje grensehandelen som er harry, men avgiftene, seier Kaltenborn.

Vil ha breitt forlik

Medan avgifta på alkoholfrie drikkevarer blir foreslått redusert, går regjeringa motsett veg når det gjeld alkoholhaldige drikkevarer. I forslaget til statsbudsjettet blir alkoholavgiftene foreslått auka med 3,5 prosent.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Foreininga til vin- og brennevinsleverandørane meiner det er uforsvarleg å auke alkoholavgiftene og tek til orde for eit breitt forlik på Stortinget, som reduserer grensehandelen.

– Avgiftene må ned, taxfreekvoten må reduserast og regjeringa må komme med ein plan for gjennomgang av særavgifter som påverkar grensehandelen, seier Jordheim.

Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen seier at mange hadde forventa eit kutt i særavgiftene i statsbudsjettet for neste år.

– I staden foreslår regjeringa å auke avgiftene med 3,5 prosent. Unntaket er at dei kuttar noko i avgifta på lettbrus og brus med mindre sukker frå juli 2021 – eit kutt med omstridd effekt og som uansett ikkje vil påverke grensehandelen, seier han.

