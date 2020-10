32,1 milliardar til jernbanesatsing: – Historisk

innenriks

Jernbanesatsinga har vore kjend i ein og ei halv veke allereie, då avtroppande Venstre-leiar Trine Skei Grande avslørte satsinga i den siste budsjettlekkasjen sin.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide seier forslaget er historisk.

– Før første gong blir det lagt opp til å løyve over 30 milliardar til jernbaneformål. Dette er meir enn ei dobling frå budsjettet i 2013 under regjeringa Stoltenberg II, seier Hareide i ei pressemelding.

Intercity på Austlandet

Pengane går i hovudsak til å sikre framdrift i eksisterande byggjeprosjekt. Intercity-strekningane på Austlandet blir prioriterte. Fleire stader vil det føre til kortare reisetid og fleire avgangar mellom dei store byane.

* Arbeid på fleire strekningar på Dovrebanen skal sikre ei reisetid på rundt ein time mellom Oslo og Hamar.

* På Vestfoldbanen blir prosjekta Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker vidareført. Dermed blir det mogleg med fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

* Det største samferdselsprosjektet i Noreg, Follobanen, er blant strekningane på Østfoldbanen som blir prioriterte.

For lita fornying

I ei pressemelding uttrykkjer Bane Nor tilfredsheit over det rekordstore investeringsbudsjettet, spesielt med omsyn til Intercity-prosjektet. Men dei meiner fornying er prioritert for lågt, og dermed vil togproblem halde fram med å ramme reisande. 2,7 milliardar er sette av til fornying av jernbanenettet.

– 2,7 milliardar kroner er eit stort beløp, men det er diverre ikkje tilstrekkeleg for å unngå ei ytterlegare svekking av skjenegangen òg i 2021. For å halde status quo på jernbanen trengst 3,5 milliardar kroner årleg til fornying av jernbanenettet, seier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Med dette budsjettforslaget vil det store etterslepet auke òg neste år og ende på rundt 23 milliardar kroner ved utgangen av 2021, ifølgje Bane Nor.

Satsingar i storbyar

Regjeringa meiner det er mogleg å fatte investeringsvedtak på fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss i 2021 med budsjettløyvinga i år. Det vil mellom anna kunne redusere reisetida til Bergen og binde saman bu- og arbeidsmarknaden i hovudstadsområdet med Ringerike.

I Trøndelag skal togtrafikken bli meir miljøvennleg gjennom elektrifisering på Meråkerbanen, Leangen-Stavnebanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Værnes. I tillegg skal 14 hybridtog erstatte gamle dieseltog på ei rekkje strekningar. Dei vil òg vere meir driftssikre og komfortable.

Det vil òg vere mindre satsingar i Bergen og på Jærbanen i Rogaland, og eit nytt signalsystem skal gjere togtrafikken meir driftsstabil.

