1,1 milliard mindre til bistand

innenriks

Forslaget til bistandsbudsjett er på 38,1 milliardar kroner til saman. Talet omfattar 34,8 milliardar kroner på budsjettet til Utanriksdepartementet i tillegg til fleire milliardar kroner til skogbevaring som blir fordelte av Klima- og miljødepartementet.

Mindre summar på budsjetta til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet inngår òg.

Den samla bistandsramma blir redusert med 1,1 milliard kroner om vi jamfører med saldert budsjett for 2020. Likevel blir målet om å bruke 1 prosent av bruttonasjonalinntekta på bistand halde ved lag.

Koronakrisa

Aftenposten skreiv førre månad at bistandsbudsjettet for 2021 kunne bli betydeleg redusert som følgje av koronakrisa. Svekt økonomisk utvikling i kjølvatnet av pandemien kan påverke bruttonasjonalinntekta – noko som får konsekvensar for bistanden dersom ikkje bistandsmålet vert halde ved like.

Fleire bistandsorganisasjonar reagerer positivt på at regjeringa vidarefører målet om 1 prosent av BNI. Redd barna er likevel bekymra for kuttet på 1,1 milliard kroner.

– Vi er glade for å sjå at regjeringa held oppe bistandsprosenten, men er bekymra for dei konsekvensane kutta vil ha for borna i verda og ber derfor Stortinget om å strekke seg litt lenger, seier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Kravde kraftig kutt

I dei kommande budsjettforhandlingane mellom regjeringspartia og Frp blir bistandsbudsjettet eit sentralt spørsmål. Frp har kravd kutt, medan KrF har gitt tydeleg uttrykk for at 1-prosentmålet må haldast oppe.

– På Granavolden i fjor fekk vi gjennomslag for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand. Det vil vere ein føresetnad for KrF òg i budsjettet for neste år, sa KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til landsstyret til partiet førre månad.

Frp har argumentert med at bistandsbudsjettet må vere så lågt som mogleg.

– Vi skal til neste år sørgje for at det blir eit kraftig kutt i bistandsbudsjettet, det må det bli. BNI har vorte kraftig redusert som følgje av denne pandemien, sa den finanspolitiske talspersonen for Frp, Sylvi Listhaug Listhaug, til NTB i august.

I forslaget til statsbudsjett understrekar regjeringa sjølv at den internasjonale helseinnsatsen blir auka med 500 millionar kroner. Noreg bidreg mellom anna med pengar til vaksinekoalisjonen Cepi, som jobbar med utvikling av ein vaksine mot koronaviruset.

