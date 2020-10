Tangen slankar leiargruppa i oljefondet

innenriks

Samtidig blir fire område i leiargruppa slått saman til to nye.

– Vi har danna ei mindre leiargruppe for å styrkje fagmiljøa og hauste fleire synergiar. Hovudoppgåva vår er å halde fram med å levere god avkasting. Den nye leiargruppa vil vere eit kollektivt avgjerdsorgan. Avgjerder som er breitt forankra, er betre, og det er mindre sannsynleg at vi må endre dei, seier Tangen i ei melding, som avisa siterer frå.

Det var frå tidlegare kjent at tre av leiarane i den gamle leiargruppa går ut. I tillegg går finansdirektør Hege Gjerde og Stephen Hirsch, som har vore sjef for etterleving og kontroll, ut.

Den nye leiargruppa har ein kvinnedel på 33 prosent og består av nestleiar Trond Grande, risikosjef Dag Huse, investeringssjef Ole Øivind Nygård, investeringssjef Petter Johnsen, sjef for eigarskap og etterleving Carine Smith Ihenacho, sjef for unoterte investeringar Mie Holstad, teknologidirektør Age Bakker og sjef for drift Birgitte Bryne.

