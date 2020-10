Skuleturar får støtte til reiser i Noreg for å lære om antisemittisme

innenriks

Til saman 15,5 millionar kroner var meinte å bli brukte til turar til utlandet for elevar som skulle lære om antisemittisme.

– Det er viktig at elevane lærer om det som skjedde under andre verdskrigen. Vi må ikkje la koronakrisa hindre elevane i å få denne lærdommen, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Reglane for å få støtte er no endra slik at skuleturane for ungdomsskulen og vidaregåande kan gå til minnestader i Noreg. Søknadsfristen er utvida til 20. november. Profesjonelle turoperatørar kan søkje midlar, og det kan òg skular, kommunar, foreldreutval og foreiningar.

