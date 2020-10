Regjeringa vil styrkje norsk eksport

innenriks

Regjeringa lanserte tysdag eksporthandlingsplanen «For og med norsk næringsliv».

– Eksportbedriftene skaper arbeidsplassar og verdiskaping i Noreg. No er dei inne i ein krevjande periode, og vi vil gjere det vi kan for at dei kan halde fram med dette under og etter koronakrisa, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringa vil opprette ei ny eining og samle kompetanse der for å byggje eit sterkare samarbeid med næringslivet. Eininga har førebels arbeidsnamnet Business Norway.

– Vi foreslår å løyve 75 millionar kroner til ei strategisk satsing på eksport, gjennom Business Norway, seier Nybø.

I tillegg vil regjeringa bruke 20 millionar kroner til å styrkje klyngjeprogrammet og 5 millionar kroner til å fremje norsk kultureksport.

Avhengig av handelsregelverk

Det skal oppnemnast eit mellombels eksportpanel med representantar frå næringslivet som skal gi råd og innspel til arbeidet med Business Norway.

– Eksporthandlingsplanen skal bidra til gode rammevilkår for næringslivet, både i Noreg og på verdsmarknadene, seier Nybø.

Ho presenterte tysdag planen saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i fabrikklokala til industribedrifta Nordox på Helsfyr i Oslo.

– Godt og føreseieleg marknadstilgang ligg til grunn for alt vi ønskjer å få til på eksportområdet. Vi er avhengige av eit velfungerande internasjonalt handelsregelverk gjennom WTO og tilgang til den europeiske marknaden gjennom EØS-avtalen, seier utanriksministeren.

Eksporterer mest til EU

Handlingsplanen byggjer på eksportstrategien til regjeringa frå 2017.

– Som følgje av at situasjonen for norsk næringsliv har endra seg, mellom anna som følgje av koronakrisa, er det behov for nye tiltak, seier Nybø.

Målet er auka verdiskaping i Noreg og at norsk eksport skal bidra til å byggje opp norsk næringsliv etter koronakrisa.

Samla norsk eksport var på 1.311 milliardar kroner i 2019. I perioden 2014–2019 har eksporten i alt auka med 87 milliardar kroner (7,1 prosent).

Norsk eksport inkluderer sal av varer, tenester, råolje og naturgass, og dessutan skip.

Rundt 80 prosent av vareeksporten og halvparten av tenesteeksporten vår går til EU, 10 prosent går til Asia, medan nær 6 prosent går til Nord- og Mellom-Amerika. Litt under 2 prosent av eksporten går til Afrika, medan eksporten til Sør-Amerika ligg i underkant av 1 prosent.

