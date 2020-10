Regjeringa fekk bompengeinstruks av Stortinget

innenriks

Senterpartiet fekk gjennomslag for forslaget i Stortinget tysdag, mot stemmene til Høgre, SV, KrF, MDG og Venstre.

– Det er svært urettferdig at når den rike staten byggjer sine eigne vegar, så skal dei langt meir fattige kommunane og fylkeskommunane måtte stille opp med garanti, seier leiaren av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han viser til at vedtaket er viktig for mange fylke, som opplever å få økonomien sin tyngd av å måtte stille garanti for store bompengeprosjekt.

– Dette betyr at fylka får styrkt den økonomiske stillinga si. Det kan òg redusere bompengane, og ikkje minst gjer det at viktige vegprosjekt no kan komme vidare i planlegginga, seier Pollestad.

