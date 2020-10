Ny kompensasjonsordning for reiselivet skal behandlast manuelt

innenriks

– Det var ikkje noko gale med den gamle ordninga, men det var rett og slett berre ikkje mogleg å lage ho berre for reiselivet. Vi måtte tenkje annleis, seier Nybø til E24.

Statsråden var tysdag i møte med reiselivsnæringa for å diskutere detaljane. Det er framleis mange detaljar om ordninga som er uklare.

– I dag vart det diskutert kor stort omsetningsfall ei reiselivsbedrift må ha for å komme inn i ordninga og kor stor prosentsats av kostnadene ho skal få dekt når den kjem inn, seier Nybø.

Det er ikkje sett ein dato for når rammene for ordninga er klar, men ho reknar med at det blir kravd eitt til to møte til.

