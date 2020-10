Mann i 70-åra arrestert og sikta for fleire seksuelle overgrep mot barn

innenriks

Mannen vart arrestert 28. september etter ei etterforsking som byrja tidlegare same månad, skriv Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen er sikta for valdtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha gjort seksuell handling med barn under 16 år.

Overgrepa strekker seg over ein lengre periode tilbake i tid. Det første tilfellet som er skildra i saka, går tilbake til perioden 1989-1992, skriv Adresseavisen.

Det har dukka opp mange nye namn som mannen har hatt kontakt med. Førebels er det fire fornærma i saka, men politiet ser ikkje bort frå at etterforskinga kan avdekkje overgrep mot endå fleire personar.

Politiet meiner det er fare for bevistap i saka. Mannen vart kravd varetektsfengsla i fire veker, men Inntrøndelag tingrett kunngjorde berre ei rettsavgjerd om to veker. Politiet anka rettsavgjerda, og Frostating lagmannsrett kunngjorde 5. oktober varetektsfengsling i fire veker med brev- og besøkskontroll.

(©NPK)