Manglande reststabilitet gjorde at sjark kantra og fiskar omkom i 2018

innenriks

– SHKS undersøking har funne at reststabiliteten til fartøyet ikkje var tilstrekkeleg til å sikre Andreas frå å kantre og forlise då brotsjø slo inn over dekk. Den totale lasta om bord medførte sannsynlegvis at stabiliteten til fartøyet vart marginal, skriv Statens havarikommisjon.

Fiskaren omkom tre dagar etter at han vart funnen i ein kritisk tilstand av Kystvakta.

Havarikommisjonen fortel òg at det kan vere fleire liknande fartøy som ikkje oppfyller dagens krav til stabilitetsutrekningar, og at Sjøfartsdirektoratet burde kartleggje desse, slik at denne typen ulykker ikkje skjer igjen.

(©NPK)