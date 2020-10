Jegerar i campingvogn på Venabygdsfjellet døydde truleg av kolosforgifting

innenriks

Det opplyser politiadvokat Tore Martin Gundersen til NRK.

Dei to jegerane vart seint om kvelden søndag 27. september funne i campingvogna dei nytta ved Muvatnet ved fylkesveg 27. Jegerane hadde då vore sakna sidan 17.30-tida same dag.

Politiet har tidlegare opplyst at førebelse undersøkingar ikkje tyder på at det har skjedd noko kriminelt i samband med dødsfalla, og at hovudhypotesen deira er at det er snakk om ei ulykke som involverer gass og mangel på oksygen.

Det var David Haugsrud (33) busett i Nordre Land kommune og Thomas Solum (33) busett i Søndre Land kommune som omkom.

