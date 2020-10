Ikkje aktuelt med First House-statsrådar for Vedum

innenriks

– La meg vere heilt klar: Det skal ikkje rekrutterast éin person frå den typen kommunikasjonsbyrå viss Senterpartiet får regjeringsmakt. Vi vil ikkje ha samrøre mellom regjering og PR, slik at folk blir i tvil om du tener ei økonomisk interesse eller folket som har valt deg inn, seier Sp-leiaren til TV 2.

Reaksjonen kjem etter at Anne Solsvik måndag vart utnemnd til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Ho kjem frå First House.

– Statsminister Erna Solberg har henta folk frå First House heile vegen. Det er svært problematisk at ein har ei vekselgåing mellom First House, regjeringa og tilbake. Det blir ein pengedriven politikk. Eg forstår ikkje at statsministeren ikkje seier stopp, seier Sp-leiaren.

