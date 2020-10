Høie: Ikkje samd med Trump i at ein ikkje skal vere redd for covid-19

innenriks

På ein pressekonferanse tysdag understreka Høie at vi alle må forhalde oss til at vi har å gjere med eit virus som er veldig smittsamt og som kan ha svært alvorlege konsekvensar for mange menneske.

– Eg er ikkje samd i at ein ikkje skal vere redd for covid-19. Eg er bekymra for covid-19 kvar einaste dag og kvar einaste time, eg, sa Høie då han vart beden om å kommentere utsegnene frå den amerikanske presidenten.

– Men eg er samd i at vi ikkje treng å tenkje på det kvar einaste dag og kvar einaste time. Vi må ha nokre lommer i livet der vi skal tenkje på andre ting, sa han.

Høie gav òg Trump støtte i at ein kan ha håp om at det kjem til å gå bra til slutt, men påpeika at det framleis er avgjerande å overhalde smitteverntiltaka i den fasen vi no er inne i.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var litt meir kritisk til utsegnene.

– Det går an å vere samd med Trump i eit litt positivt syn på kva som kan skje, samtidig som vi må ha ei varsemd overfor dette viruset som eg synest utsegna hans bagatelliserer, sa Guldvog.

(©NPK)