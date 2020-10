Født Fri ber om at vedtak om stans i pengestøtte blir omgjort

innenriks

– Vi ber om at vedtaket blir omgjort. Vidare ber vi om at IMDi legg til grunn at det ikkje er vesentlege kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlege middel, går det fram av svaret til stiftinga som vart oversendt Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) tysdag.

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den skildringa vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldingar frå IMDi i dei tre åra vi har vore i verksemd, sa styreleiar Jan Asker då stiftinga la fram tilsvaret sitt tysdag ettermiddag.

Stiftelsen Født Fri, leidd av Shabana Rehman, fekk nyleg hard kritikk i ein granskingsrapport utført av revisjonsselskapet EY på oppdrag frå IMDi.

Rapporten slår fast at stiftinga ikkje har brukt tildelte middel i tråd med formålet, at dei ikkje har god økonomistyring og at dei kan ha brukt middel til private formål.

Kunnskapsdepartementet varsla i kjølvatnet av granskinga at regjeringa ikkje vil vidareføre støtta til Født Fri i 2021. IMDi vil dessutan halde tilbake utbetalingar ut året.

