Budsjettlekkasje: Noreg blir med i Horisont Europa

Satsinga på 40,9 milliardar kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021 betyr at regjeringa legg opp til å bruke ein sum tilsvarande 1,1 prosent av Noregs bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsking og utvikling.

Pengane skal finansiere alt frå grøn innovasjon til forsking på helsa til kvinner.

Samtidig kan næringsminister Iselin Nybø (V) og forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) avsløre at regjeringa har bestemt seg for å gå inn for norsk deltaking i EUs gigantprogram Horisont Europa.

Det er ei satsing som vil krevje milliardbidrag frå Noreg kvart einaste år.

Investering

Nybø er ikkje i tvil om at investeringa er riktig for norsk næringsliv.

– Dette er verdas største forskings- og innovasjonsprogram. Når eg snakkar med næringslivet, så opplever eg at om det er eitt program vi må vere med i, så er det Horisont Europa, seier Nybø til NTB.

Ho innrømmer at det kostar, og at Noreg til no har sett meir pengar inn i EUs forskingsprogram enn norske aktørar har klart å hente ut.

– Men vi har òg auka returdelen, påpeikar Nybø.

– Det viser at norske miljø har fått sans for og teken på desse prosjekta.

Store pengesummar

Horisont Europa dekkjer perioden 2021–2027 og har ei total ramme på 75,9 milliardar euro. I tillegg har EUs leiarar bestemt seg for å sprøyte 5 milliardar euro ekstra inn i programmet gjennom koronakrisefondet Next Generation EU.

Programmet erstattar Horisont 2020, som har gått frå 2014 til i år. I dette programmet har Noreg så langt bidrege med 12,7 milliardar kroner.

Nøyaktig kor mykje Noreg må leggje på bordet for å bli med i Horisont Europa, er umogleg å seie sikkert i dag. Men bidraget skal vere proporsjonalt med storleiken på norsk økonomi samanlikna med EUs samla økonomi. Tek ein utgangspunkt i dei tala som gjaldt før koronautbrotet, vil det tilseie eit norsk bidrag på 2,66 prosent av den totale ramma.

Med dagens eurokurs kan det etter NTBs utrekningar bety ein kontingent på rundt 22 milliardar kroner, det vil seie rundt 3 milliardar kroner per år.

Men anslaga er svært uvisse, ikkje minst fordi koronakrisa har fått både BNP-tal og eurokurs til å svinge kraftig.

Auka returdel

Ifølgje Asheim bør målet på sikt vere at norske aktørar får meir pengar ut av programmet enn Noreg spyttar inn. Men allereie i dag er balansen betre enn regjeringa hadde håpa.

Medan Noreg har sett 12,7 milliardar kroner inn i Horisont 2020, har norske forskingsinstitusjonar, næringsliv, helseføretak og offentleg sektor fått rundt 11,2 milliardar kroner tilbake.

Det gir ein returdel tilsvarande 2,6 prosent av dei totale midla i Horisont 2020, noko som er godt over den opphavlege ambisjonen til regjeringa om ein returdel på 2,0 prosent.

– Norske bedrifter er berre slått av Frankrike på å hente pengar ut av Horisont, seier Asheim til NTB.

Omorganisering

Samtidig vil Noreg no omorganisere seg for å konkurrere endå betre neste periode, fortel forskings- og høgare utdanningsministeren. Han viser til at EU har bestemt seg for å satse endå tyngre på innovasjon og små og mellomstore bedrifter i den nye programperioden.

– Det gjer at vi har rigga oss for deltaking på ein litt annan måte. Vi deler arbeidsoppgåvene litt meir mellom Innovasjon Noreg og Forskingsrådet for å kunne konkurrere like godt som vi har gjort på små og mellomstore bedrifter, seier Asheim.

