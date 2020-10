innenriks

Ifølgje Romerikes Blad ligg no Värmland på 21 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, altså så vidt over grensa på 20 tilfelle som Noreg har sett.

– Auken i talet på tilfelle gjennom fredag, laurdag og søndag gjer at Värmland no ligg eit godt stykke over den grensa som Noreg forheld seg til, når dei raudlistar regionar, skriv den svenske lokalavisa VMT.

Totalt har det svenske länet no 1.324 stadfesta tilfelle.

(©NPK)