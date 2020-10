74 prosent av norske husstandar har tilgang til fiberbreiband

innenriks

Delen som har fibernett, har auka med 4 prosentpoeng frå i fjor, skriv Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit i ei pressemelding.

Fiberdekninga er høgast i Rogaland og Møre og Romsdal, der begge fylke har ei dekning på 84 prosent.

Høgfartsbreiband blir definert som over 100 megabit per sekund. Når 89 prosent no har tilgang til dette, er det 1 prosentpoeng unna målet til regjeringa for 2020 som vart sett i 2016, ifølgje ei pressemelding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er flott å sjå at vi truleg når det ambisiøse målet vi sette i 2016 om eit tilbod om høgfartsbreiband til minst 90 prosent av husstandane i 2020, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

For spreiddbygde strøk er dekninga rundt 56 prosent av husstandane, noko som er ein auke på rundt 10 prosentpoeng frå 2019.

I område der tilbydarar ikkje finn det lønnsamt å byggje ut, får dei støtte av staten. I 2020 var det løyvd 406 millionar til utbygging i slike område.

(©NPK)