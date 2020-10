57 prosent dyrare mobildata i Noreg enn i Sverige

innenriks

– Norske mobilkundar kjem svært dårleg ut av samanlikninga med Sverige. Telenor og Telias duopol fører til at vi betaler mykje for lite, seier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukarrådet.

Nordmenn brukar om lag 3.800 MB data i månaden i snitt, medan svenskane brukar 5.700 MB.

– Sjølv om ICE er i ferd med å byggje det tredje nettet og fleire av selskapa no har opna opp for abonnement med fri bruk, er det langt fram til vi har ein marknad som toler samanlikninga med naboane våre, seier Myrstad.

Forbrukarrådet viser òg til at norske mobilselskap i snitt tener 262 kroner på kvar kunde per månad. I Sverige tener selskapa 167 kroner per kunde. Dette meiner dei tilbakeviser argumentet til mobilselskapa om at det er høge utbyggingskostnader i Noreg.

