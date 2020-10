Politiet meiner at Sian-aktivist i Kristiansand vart drepen

innenriks

Det sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Politiet vil førebels ikkje seie noko meir om dødsårsaka, men kunne stadfeste at det var Lid som vart funnen død laurdag. Politiet opplyste òg at dei leitar etter éin eller to gjerningspersonar.

Ingen er så langt sikta eller arrestert i saka. Dei pårørande etter Lid har fått utnemnt Bjørge Tveito som bistandsadvokat.

– Ikkje politisk motiv

Lid vart funnen død i heimen sin i Kristiansand laurdag. Han skal ha vorte funne med synlege skadar, og politiet etterforska først dødsfallet som mistenkjeleg. Måndag har krimteknikarar frå både lokalt politi og Kripos vore inne i leilegheita.

Lid var engasjert i organisasjonen Stopp islamiseringa av Norge (Sian), men førebels meiner politiet at det ikkje er noko som tyder på at det ligg eit politisk motiv bak drapet.

– Ikkje noko tyder på at det er eit politisk motiv, men vi held alle moglegheiter opne, sa politiadvokat Morten Formo på pressekonferansen måndag ettermiddag.

Han opplyste likevel at dei på bakgrunn av det politiske engasjementet til avdøde som Sian-aktivist vil halde PST orientert om saka.

Videoovervaking

Det var ein nabo som fann Lid død i leilegheita si i 13-tida laurdag.

Burettslaget der Lid budde og vart funnen drepen har ei rekkje overvakingskamera. Videoane frå desse kan bli sentrale bevis, skriv TV 2.

Det skal mellom anna ha vore kamera retta mot parkeringsplassen like nedanfor leilegheita der Lid vart funnen død, mot verandadøra hans og i taket inne i korridoren som fører til inngangsdøra. Nokre av desse bileta kan likevel vere for mørke til å brukast som bevis.