Philip Manshaus' far nektar politiet å inndra våpen

– Våpena har vore nedlåst forskriftsmessig i eit våpenskap og nøklane skjult på anna adresse. At dei har vorte stolne frå han og brukt til ei forferdeleg handling, kan ikkje han noko for, seier advokat Vibeke Hein Bæra, som representerer Manshaus' far, til TV 2.

Manshaus, som 11. juni vart dømd til 21 års forvaring for angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøstera si, brukte tre våpen frå våpenskapet til faren til angrepet. Han hadde stole ei Remington-rifle, ei Carl Gustav-rifle og eit haglgevær.

Våpena har sidan vore i beslaget til politiet, og dei ønskjer no å inndra våpena formelt for å destruere dei. Det kjem likevel ikkje faren til å vedta.

– Han er prinsipielt usamd i at han skal gjerast ansvarleg i denne saka, der han har mista stedotter si og vorte utsett for ei handling som har ramma han og familien svært hardt. Dessutan kan eit slikt førelegg få konsekvensar for jaktlisensen hans og dermed hobbyen hans som jeger, seier Hein Bæra.

Ho seier faren først og fremst reagerer på korleis han har vorte behandla som pårørande. Det er òg usemje mellom faren og politiet om våpena var forsvarleg innelåst.

Det er ikkje avgjort når rettssaka skal gå i Asker og Bærum tingrett, eller om faren har krav på forsvarar i saka.

