Nesten 600 millionar blir utbetalte til det frivillige og idretten

– Det er viktig at vi kan halde fram med den raske behandlinga, slik at vi får sikra utbetaling til dei mange organisasjonane i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i ei pressemelding.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ferdige med behandlinga av søknadene knytt til den fjerde utbetalinga frå kompensasjonsordninga til regjeringa. I denne runden vil nesten 13.500 arrangement bli kompenserte med over 592 millionar kroner.

– Regjeringa ønskjer å leggje til rette for at det framleis skal finnast eit lokalt idrettslag eller ein frivillig organisasjon å engasjere seg i, og derfor er eg glad for at vi kan betale ut desse midlane i dag, seier kultur- og likestillingsministeren.

Til saman er det no utbetalt over éin milliard kroner frå kompensasjonsordninga for idrett og frivillig arbeid, opplyser regjeringa.

