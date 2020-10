Martin Kolberg var sjukmeld i fem månader – kollapsa på Stortinget

innenriks

18. desember i fjor fall han om på kontoret og vart frakta bort i ambulanse i full fart. Han kasta opp og klarte ikkje å halde seg oppreist.

– Det var dramatisk. Symptoma kunne tyde på hjerneslag. Men innan eit døgn fann legane ut at det var virus på balansenerven. Eg er no i full sving, men det heng litt igjen. Eg vil seie at eg er 90 prosent frisk, seier Kolberg i eit intervju med Dagbladet.

Han rosar vaktsentralen på Stortinget og legane på sjukehuset for rask og effektiv hjelp.

I tillegg til viruset vart Kolberg ramma av ein tjukktarmsbetennelse seinare på vinteren, som førte til nye sjukehusinnleggingar. Han var tilbake først to veker før Stortinget skulle ta sommarferie.

Kolberg tek i haust fatt på det siste året sitt som stortingsrepresentant. I vår vart det kjende at han har takka nei til attval, men det er ikkje på grunn av sjukdommen, seier han, men er resultat av vurderingar over tid.

