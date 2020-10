Mann dømt for seksuelle overgrep mot si eiga dotter

innenriks

Jenta skal ha vore under ti år då overgrepa starta, og dei skal ha skjedd over fleire år, skriv NRK.

Overgrepa skjedde ifølgje dommen på Sunnmøre då mannen, som bur på Austlandet, hadde samvær med dottera si. Saka vart oppdaga i 2019 etter at ei bekymringsmelding vart send til politiet av ein sjukepleiar. Dottera hadde då vorte 18 år, og politiet gjennomførte avhøyr av kvinna.

Retten trudde ikkje på forklaringane til mannen, som nekta for det han var tiltalt for. Han meiner dottera har skulda han for overgrepa fordi ho er sjalu på den nye familien hans. Han har òg hevda at mora har iscenesett saka med eit økonomisk motiv.

Mannen erkjende delvis straffskuld for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. Han må òg betale 250.000 kroner i erstatning.

Forsvararen til mannen, advokat Simen Skjønsberg, seier dei vil ta stilling til ein eventuell anke innan to veker.

