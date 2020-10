Inge Alexander Gjestvang (37) er ny leiar i FRI

innenriks

Gjestvang kjem frå Toten og er utdanna lærar, opplyser FRI i ei pressemelding. Han er æra over tilliten på landsmøtet.

– FRIs arbeid blir stadig viktigare. Vi er særleg bekymra for utviklinga i Europa, der menneske som bryt normer for kjønn og seksualitet, blir utsette for hat, vald og diskriminerande lovverk. Her i Noreg har FRI vore, og skal halde fram med å vere, ein pådrivar i arbeidet mot hatkriminalitet. Hatkriminalitet spreier frykt og gjer at mange av oss ikkje tør å vere den vi er, seier Gjestvang.

