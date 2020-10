Hunden var heime då Anne-Elisabeth Hagen forsvann

innenriks

Det skriv NRK. Ifølgje fagpersonar kanalen har snakka med, er det mogleg å finne relevante spor på kjæledyr i kriminalsaker.

Ifølgje tidslinja til politiet var Anne-Elisabeth Hagen åleine heime saman med kvalpen Tassen då éin eller fleire gjerningspersonar tok seg inn i bustaden. Hunden vart funnen innesperra i ei stove i huset.

Ståle Kihle, bistandsadvokaten til familien Hagens tre vaksne barn, seier til NRK at det er «opplagt» at hunden òg burde ha vorte undersøkt.

– Det er jo ein «gjenstand» som burde vore undersøkt og ein stad ein teoretisk sett kunne tenkje seg å finne spor. Det har jo politiet òg skjønt, men tydelegvis altfor seint, seier Kihle til kanalen.

Tom Hagen er sikta for drap eller medverknad til drap på Anne-Elisabeth Hagen etter at ho forsvann frå heimen til paret i Lørenskog i oktober 2018. Han nektar straffskuld. Politiet ser ikkje bort frå at fleire personar har vore delaktige i saka.

Aust politidistrikt har ikkje ønskt å svare på spørsmål om hunden.

– Av omsyn til etterforskinga kan vi ikkje kommentere kva undersøkingar vi har gjort eller ikkje, eller spekulasjonar rundt dette, skriv politiinspektør Agnes Beate Hemiø i ein e-post til NRK.

