Høgare kostnader for oppdrettarane når laks rømmer

innenriks

I tillegg blir kravet fjerna om at rømminga må definerast som akutt for at oppdrettsnæringa dekkjer utgiftene, skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.

– Det er oppdrettarane som skal betale når fisk rømmer. No skjerpar vi kravet slik at dei må ta ein større del av rekninga når oppdrettslaksen skal fiskast opp, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Det er Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømd oppdrettsfisk (OURO) som står ansvarleg frå næringa si side. Dei skal setje i verk tiltak mot rømd laks, og Fiskeridirektoratet kan søkje om å få dekt utgifter frå dei. Fram til no har dei berre kunna søkje dersom hendinga blir rekna som akutt.

(©NPK)