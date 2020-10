Gabrielsen trur ikkje på Solbergs formuesskatt-finte

innenriks

LO-leiaren langa ut mot Høgres skattepolitikk under presseseminaret til organisasjonen om statsbudsjettet måndag.

Landsmøtet i Høgre vedtok nyleg å avvikle formuesskatten heilt.

– Det vil skape 25.000 nye nullskattytarar. Rundt 15 milliardar kroner vil gå tapt til velferd og fellesskapet, sa Gabrielsen og viste til utrekningar frå Finansdepartementet.

Gabrielsen seier han heller ikkje trur på statsminister Erna Solbergs utsegner om at ho ikkje kjem til å følgje opp dette forslaget.

– Dette gjer jo statsministeren i visse om at det er eit forslag som tek seg ekstremt dårleg ut. Men det er ingen grunn til å tru eitt sekund på at regjeringa tilsynelatande skrotar forslaget. Dei prøver berre å gå stille i dørene før valet, meiner LO-leiaren.

– Må vere eit slag i trynet

Han meiner Høgres strategar «vart nervøse» etter at ein ny rapport frå SSB i slutten av september viste at forskjellane er langt høgare i Noreg enn tidlegare anteke.

– Kvifor meiner du ikkje det er grunn til å stole på Solberg når ho seier ho ikkje vil følgje opp forslaget?

– Eg har sett no gjennom sju år korleis denne regjeringa har prioritert, og det har gjennomgåande vore å kutte i formuesskatten, utdjupar Gabrielsen overfor NTB.

Gabrielsen meiner ein heilt fersk rapport frå Frischsenteret og Senter for skatte- og åtferdsforsking som konkluderer med at auka formuesskatt aukar sysselsetjinga, viser at skattepolitikken til regjeringa er feilslått.

– Det er det stikk motsette av kva denne regjeringa har prøvd å selje befolkninga av bodskap i sju år. Det må verkeleg vere eit slag i trynet for dei, seier Gabrielsen til NTB.

Sparket til Høie

LO har klare forventningar til regjeringsforslaget til statsbudsjett for neste år, som blir lagt fram onsdag.

Landsorganisasjonen krev ei kraftig satsing på kompetansehevande tiltak, tiltaksplassar, jobbformidling og større ressursar til Nav for oppfølging for å få ned arbeidsløysa.

LO krev òg eit betydeleg løft i kommuneøkonomien og bad regjeringa bruke kommunane som motor for å auke aktiviteten i økonomien. Gabrielsen sparka i talen til nestleiar i Høgre, helseminister Bent Høie, som har uttalt at han ser tendensar til at kommunar bruker koronasituasjonen som unnskyldning for at dei ikkje får budsjetta til å gå i hop.

– For noko vås, utbraut han, og la til:

– Hugs at kommunane har ikkje noko oljefond dei kan tappe av når utgiftene blir høgare enn inntektene, sa han.

LO krev òg skroting av den omstridde ABE-reforma i staten som kvart år sidan 2015 har kutta driftsutgifter flatt med 0,5 prosent i statlege etatar.

Rasa mot Frp

Gabrielsen uttrykte skuffelse over at regjeringa berre gir middel til eitt av dei to karbonfangst og -lagrings (CCS)-prosjekt. Mot Frp, som truar med å ikkje støtte prosjektet, var tonen endå krassare.

– Dei snur ryggen til norsk industri, tora Gabrielsen.

– At norske industriarbeidsplassar endå ein gong blir kasteball i eit politisk spel i budsjettforhandlingar på borgarleg side, er direkte useriøst, sa Gabrielsen.

Ifølgje LOs prognosar vil verdiskapinga i norsk økonomi (BNP) ende på minus 3,7 prosent for 2020, men ta seg opp igjen til 2,5 prosent neste år.

LO anslår vidare ei arbeidsløyse (AKU-tal) på 5 prosent for 2020 og 4,8 prosent neste år.

