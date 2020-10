First House-partnar blir statssekretær for næringsministeren

innenriks

Solsvik (39) var politisk rådgivar for tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande fram til 2015, då ho byrja i First House. I 2019 vart ho partnar i byrået. Ho var òg leiar i Unge Venstre frå 2007 til 2010, og har vore aktiv i lokalpolitikken i Arendal for partiet.

Solsvik erstattar Jan Christian Kolstø, som kunngjorde søndag at han sluttar som statssekretær for næringsministeren.

Fleire First House-tilsette har dei siste åra funne vegen til politikken. Julian Farner-Calvert (KrF), som er statssekretær for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kom frå PR-byrået i byrjinga av 2019. Også Ida Lindtveit Røse, som vikarierte i statsrådsposten medan Ropstad var i permisjon, hadde jobba eit halvt år i byrået, og kundelistene hennar vart offentleggjorde. Jorid Juliussen Nordmelan, som er rådgivar for Ap-nestleiar Hadia Tajik, slutta i byrået i november 2019.

