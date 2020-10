Fagekspertar meiner foreldre kan vere feilaktig dømt for barnevald

innenriks

– Av dei 17 dommane vi har vurdert, ser det ut som fem av desse dommane er baserte på feilaktig grunnlag. Dette er veldig alvorleg, seier jussprofessor Aslak Syse ved UiO til NRK.

Saman med fire andre professorar og legar har Syse gått gjennom 17 barnevaldsdommar frå perioden 2004–2015. Funna er publiserte i Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Gruppa av forskarar sår no tvil om bevisa som har vorte brukte til å dømme foreldra. Dei meiner det ikkje er eit godt nok grunnlag for å bruke diagnosen Shaken baby syndrome, eller filleristing, om hodeskadene til barna.

Forskarane trur heller at skadane kan vere medfødt.

– Røntgenbileta viser at dette er ein medisinsk tilstand, og ikkje noko som er påført av foreldra, seier Syse, som også er utdanna lege.

Jussprofessor Ulf Stridbeck ved Universitetet i Oslo har òg vore med på granskinga. Han ser alvorleg på saka.

– Vi viser at det er stor tvil om dei medisinske konklusjonane. Og det skaper eit grunnlag for at nokon av desse personane kanskje er dømde på feilaktig grunnlag, seier Stridbeck til NRK.

Forskarane har overlevert funna til Riksadvokaten, som stadfestar til kanalen at dei kjem til å sjå nærare på straffesakene som har vorte gjennomgått i forskingsartikkelen.

