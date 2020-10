Bergensmann i retten for "koronahosting"

innenriks

Den 37 år gamle mannen må no svare for vald, kroppsskade og truslar – og dessutan for koronautsegnene og hostinga. Han ville ikkje godta førelegg for den påståtte koronaepisoden, og den vart dermed ført inn i tiltalen, skriv Bergens Tidende.

Medan han var iført handjern og visitert, hosta han ifølgje tiltalen mot ein mannleg politibetjent «på nært hald».

Påtaleleiar Gunnar Fløystad seier til avisa at dette truleg er den første tiltalen relatert til korona i området til Vest politidistrikt.

