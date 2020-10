Vollvik har fått tilbake nokre munnbind

innenriks

Det var tysdag at seriegründeren fekk tilbake munnbind i originalemballasje og hovudsakleg av to typar, skriv Bergens Tidende.

– Vi har no gått gjennom beslaget og fått betre oversikt, og ser at desse munnbinda er utan betydning for straffesaka. Vi ser ikkje bort frå at det kan bli kvittert ut ytterlegare beslag, seier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt.

Ho vil ikkje talfeste kor mange munnbind det dreier seg om, men det skal framleis vere eit betydeleg tal munnbind i beslaget til politiet. Statens legemiddelverk har hjelpt til med å vurdere dei beslaglagde munnbinda, og nokre av munnbinda oppfyller krava i regelverket og kan seljast. Andre manglar merking på norsk, men er elles klare for sal.

Idar Vollvik vart 1. september arrestert og sikta for brot på lov om medisinsk utstyr. Politiet i Bergen gjennomførte så rassiaer ved fleire lokale som tilhøyrer han og firmaet hans Vovi. Politiet meiner han har importert ikkje-medisinske munnbind og merka dei om for at dei skal verke medisinske.

