Vektarstreik får konsekvensar for legevakt og teststasjon i Trondheim

innenriks

Kommunen har engasjert vektarar for å handtere køen ved teststasjonen på Leangen. Vektarar held òg vakt på området både kveld og natt.

– Det vil bli vurdert om denne teststasjonen kan haldast open når streiken blir trappa opp over helga, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding.

Også framfor legevakta får streiken konsekvensar, og det vil ikkje lenger vere vektarar.

Kommunen har på grunn av smittesituasjonen søkt dispensasjon frå streiken, men har fått avslag på dette.

Dei siste to vekene har ei rekkje vektarar vore ute i streik etter brot i forhandlingane mellom NHO Service og Handel og arbeidstakarorganisasjonen Parat og Norsk Arbeidsmannforbund.

Måndag blir streiken trappa opp, og ytterlegare 341 vektarar legg ned arbeidet.

NTNU melde tidlegare torsdag at dei har bede 2.500 studentar ved skulen om å koronateste seg etter at det vart påvist koronasmitte hos to studentar ved skulen.

